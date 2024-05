Bento è uno dei nomi più caldi in ottica Inter: il portiere è una priorità per i nerazzurri, vista la probabile non conferma di Audero

Matteo Pifferi Redattore 31 maggio 2024 (modifica il 31 maggio 2024 | 14:01)

Francesco Acerbi non giocherà gli Europei a causa della pubalgia. Il difensore dell'Inter si opererà nei prossimi giorni per essere già pronto e disponibile ad inizio raduno, nei primi giorni di luglio. Acerbi però a febbraio compirà 37 anni e il suo vice, de Vrij, ne ha 32. Per questo l'Inter sta cercando un difensore giovane - i nomi sono quelli di Buongiorno, Bijol e Schuurs - anche se la priorità del mercato sembra essere un'altra.

"Acerbi, come si augurano tutti, risolverà la questione pubalgia, ma a febbraio compirà 37 anni; mentre De Vrij, la sua principale alternativa, ne ha 32. Inserire nell’organico un centrale più giovane, che possa poi raccogliere l’eredità dei due, era ed è una necessità dell’Inter, un argomento che probabilmente sarebbe stato approfondito durante la prossima stagione con orizzonte estate 2025, ma tutto lascia pensare che Marotta, Ausilio e Baccin proveranno ad anticipare il colpo, ricordando comunque come ci sia un problematica di lista Uefa, visto che un portiere al posto di Audero (Bento o Martinez i candidati principali) non creerebbe alterazioni, mentre un difensore in più - così come un centrocampista o un attaccante oltre Zielinski e Taremi, ovviamente - sì. L’intervento di Acerbi, però, potrebbe cambiare le prospettive. Detto che l’acquisto di un vice-Sommer rimane prioritario", sottolinea Tuttosport. Bento è un'opzione ma occhio anche a Martinez del Genoa.