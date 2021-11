Inter, puntelli scudetto per Inzaghi: due i nomi sulla lista per l’attacco

La dirigenza nerazzurra spera di poter regalare dei rinforzi al tecnico per aiutarlo nella corsa al tricolore

L'Inter non vuole lasciare nulla di intentato: l'obiettivo scudetto, con la conseguente seconda stella, rimane nella testa della dirigenza e della squadra, e gennaio potrebbe essere l'occasione per regalare a Inzaghi qualche innesto per migliorare ulteriormente la rosa. I "puntelli scudetto" potrebbero essere due: Nandez, che prenderebbe il posto di Vecino, e un nuovo attaccante. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Ad Appiano entrerebbe un calciatore più funzionale e più futuribile, oltre che più duttile. Sarebbe un puntello in ottica scudetto. L'altro, il secondo, potrebbe arrivare in attacco, ma molto dipenderà da quanto realmente vorrà fare Alexis Sanchez: nel caso, Jovic e Raspadori rappresentano i primi nomi sulla lista nerazzurra".