GdS – Inter-Radu, rapporto sfilacciato. Alcuni gli hanno puntato il dito addosso

Il focus sul giovane portiere autore di un errore molto pesante in Bologna-Inter persa poi dai nerazzurri

Con ogni probabilità il rapporto tra Ionut Radu e l'Inter terminerà nel corso di questa sessione di mercato. La Cremonese ha manifestato interesse e il portiere ha già fatto le valigie, in attesa anche di ascoltare altre proposte. Gli serve una nuova esperienza per ripartire, come spiega la Gazzetta dello Sport: "Ha ancora due anni di contratto con l’Inter, ma che da Appiano Gentile vuole assolutamente spostarsi. Il rapporto con parte dell’ambiente si è sfilacciato. Se alcuni compagni, dopo l’infortunio di Bologna lo hanno, come andava fatto, rincuorato, altri gli hanno puntato il dito addosso. Radu è un buon portiere. Lo ha già dimostrato con la maglia del Genoa dove è diventato titolare a 21 anni al posto di Federico Marchetti e con l’Under 21 della Romania.. L’Inter lo ha ripreso, dirottandolo a gennaio 2020 a Parma dove non ha vissuto una bella esperienza. Nuovo ritorno alla casa madre. Tre presenze in tutto, in campionato perché Samir Handanovic non ti lascia un minuto... E l’incidente di Bologna, costato la sconfitta. Ora Radu vuole riprendersi tutto: la Romania e la serie A dove è convinto di poter dimostrare il suo valore".