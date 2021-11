TS – Inter, Ranocchia risponde presente: c’è vita dietro De Vrij

Applausi dal quotidiano torinese per la prestazione del difensore nerazzurro

Turno di riposo ieri in Inter-Udinese per Stefan De Vrij. Al suo posto, Simone Inzaghi ha mandato in campo Andrea Ranocchia, il quale ha risposto con una prova senza sbavature.

7 in pagella per il difensore da TuttoSport, alla sua prima stagionale, con questo giudizio: "Alla prima da titolare, risponde presente. Al centro è inappuntabile, in più si distingue per più di un lancio disegnato con il compasso. Inzaghi ora sa che dietro a De Vrij, c'è vita".