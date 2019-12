“Questo 2019 ci ha portato la serie A. Con lo sguardo al 2020 pensiamo solo ai sogni che ancora dobbiamo realizzare indossando questa maglia. Orgogliosa di rappresentare questi colori, sempre. The best is yet to come”. Con questo messaggio sul proprio profilo Instagram, Regina Baresi, centravanti e capitano dell’Inter Women, ha voluto indicare la strada delle ragazze nerazzurre per il prossimo anno.