Sky – Inter, post sosta il rientro di Lukaku: countdown iniziato e Inzaghi sorride

Romelu Lukaku è pronto a tornare a disposizione dell’Inter. Lo annuncia Sky Sport, che sul sito scrive: “Dopo la sosta ecco Lukaku”. Big Rom punta la sfida con la Roma in programma alla ripresa del campionato a San Siro. Ecco quanto evidenziato dall’emittente: “Interessante capire il lavoro che Lukaku farà nel pomeriggio. Il recupero di Big Rom è fondamentale anche a livello di leadership, di gol, di apporto alla squadra nerazzurra. Lui ieri ha postato l’immagine della pantera con un countdown in direzione Roma, proprio in quella sfida la squadra dovrà reagire dopo un periodo non positivo”, le parole di Andrea Paventi dalla Pinetina.