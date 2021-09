GdS – Inter, Calhanoglu o Vidal in mediana? Cos’è emerso dopo la rifinitura

Le sensazioni dopo l'allenamento mattutino verso il Real Madrid: chi è pronto a giocare nell'undici dei nerazzurri

Nelle scorse ore si era parlato a lungo del possibile impiego di Arturo Vidal a centrocampo nell’Inter anti-Real Madrid. La Gazzetta dello Sport dopo la rifinitura odierna ha aggiornato sulle scelte di Simone Inzaghi: “Dalla rifinitura, per quanto sia filtrato poco o nulla, è emersa la tendenza a confermare anche la mediana, dove si vociferava una possibile staffetta a sorpresa tra Calha (out) e Vidal (in). Il turco dovrebbe invece essere della partita, così come Barella e Brozovic nel consueto 3-5-2”, si legge.