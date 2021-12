Inter, i rigori sbagliati l’unico pelo nell’uovo: Inzaghi non cambia linea

Il Corriere dello Sport si sofferma anche sul tema dei rigori: ieri è arrivato un altro errore dal dischetto per Lautaro Martinez

Uno dei principali aspetti da migliorare in casa Inter sono i calci di rigore. La capolista anche ieri ha fallito un tiro dagli undici metri con Lautaro Martinez. Ne parla così il Corriere dello Sport: “Volendo trovare a tutti i costi un pelo nell’uovo, ci sarebbe quello dei rigori, visto che gli errori dal dischetto sono diventati 3 (su 9) e che Lautaro, pur autore di una doppietta, ha fatto “cilecca” per la seconda volta nella stagione. Da questo punto di vista, però, Inzaghi non cambia linea: «Resta il nostro rigorista, poi ci sono Calhanoglu e Perisic. Stavolta è andata male, ma solo chi non li tira non sbaglia mai. Lui lavora tanto e deve continuare così, perché sente molto la porta. Nelle ultime partite ha sempre fatto gol»”, si legge.