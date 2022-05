Inter, oggi la ripresa in vista della Samp. “Tradizionale lavoro di Inzaghi”

Dopo due giorni di riposo concessi da Inzaghi per ricaricare le batterie, l'Inter si ritrova oggi ad Appiano Gentile

Dopo due giorni di riposo concessi da Inzaghi per ricaricare le batterie, l'Inter si ritrova oggi ad Appiano Gentile per preparare la sfida di domenica contro la Sampdoria. "Il lavoro di Inzaghi sarà il tradizionale. Del resto, il gruppo sa bene cosa fare e pure che la vittoria potrebbe non bastare, ma tant’è. Alla Pinetina ci hanno sempre creduto tutti nello scudetto e le parole di Inzaghi e Lautaro post Cagliari non erano certo di circostanza. Ecco perché anche il prossimo match verrà preparato scrupolosamente in ogni dettaglio, partendo dalle consuete sedute video. Inzaghi dovrebbe puntare sull’undici “titolare”, col ballottaggio offensivo Dzeko-Correa", conferma La Gazzetta dello Sport.