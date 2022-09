Inter-Roma, Dybala vuole esserci: tra oggi e domani la decisione

Paulo Dybala rimane in dubbio per la gara contro l'Inter. Come riporta il Corriere dello Sport, tra oggi e domani Mourinho saprà se potrà contare sulla Joya. "La Roma aspetta questo pomeriggio Dybala a Trigoria dopo qualche ora di riposo dopo il lungo viaggio. Al Fulvio Bernardini darà le sue prime impressioni sul suo stato fisico, per confermare o meno di aver smaltito il problema muscolare che lo aveva fermato a pochi minuti dal fischio d’inizio del match contro l’Atalanta".

"Poi sarà controllato dallo staff medico e sosterrà un lavoro defaticante per prepararlo all’allenamento di rifinitura di domani. Il vero giorno della verità. Se Dybala riuscirà a forzare e a lavorare totalmente in gruppo, allora potrà scendere in campo dal primo minuto, altrimenti partirà dalla panchina. In ogni caso volerà con la squadra per Milano, perché è lo stesso giocatore che vuole provare a esserci e a dare il suo contributo in campo. In sintesi, Dybala farà di tutto per giocare il big match contro l’Inter".