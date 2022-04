Inter-Roma, pagelle CdS: “Calhanoglu, assist da PlayStation. Lautaro on fire”

Quinta vittoria di fila tra campionato e Coppa Italia per l'Inter che ha dominato e battuto 3-1 la Roma: le pagelle del CorSport

Matteo Pifferi

Quinta vittoria di fila tra campionato e Coppa Italia per l'Inter che ha dominato e battuto 3-1 la Roma. Ecco i voti del Corriere dello Sport, che ha eletto Brozovic (8) come migliore in campo.

Handanovic 6

Con i piedi non è giornata e sbaglia palloni banali. Una parata facile su Pellegrini; sul 3-1 è incolpevole.

Skriniar 6,5

Autoritario nei suoi interventi, non sbaglia neppure un passaggio sui 54 tentati. Solita sicurezza.

De Vrij 7

Cancella Abraham, sovrastandolo di testa o anticipandolo. Una sbavatura nella ripresa, per il resto da applausi.

Dimarco 7,5

Inizialmente preferito a Bastoni, è perfetto tatticamente. Pressato da Mkhitaryan, si sgancia solo quando può e fa male.

Dumfries 7

Con un inserimento perfetto concede il bis dopo la rete dell’andata. E’ a quota 5 gol e 4 assist in A: il confronto con Hakimi forse adesso non è più... fantascienza.

Bastoni (19’ st) 6

La Roma preme e Perez da quella parte ha voglia di mettersi in mostra. Mura un paio di occasioni pericolose.

Barella 7

Ha le batterie di nuovo cariche ed è tornato a essere imprendibile, a “strappare” di continuo. Recupera e riparte, spazzando via Oliveira e inserendosi in area avversaria.

Brozovic 8

Al secondo gol consecutivo in campionato (e che gol...), aggiunge una grande regia. Non è un caso che dal suo rientro in poi l’Inter abbia sempre vinto: per gli equilibri della squadra è indispensabile.

Gagliardini (27’ st) 5,5

Dà respiro a Brozovic e si disimpegna bene fino a che non si dimentica di Mkhitaryan che segna.

Calhanoglu 8

L’assist per l’1-0 è da PlayStation. Aggiunge il corner del 3-0, una gran conclusione da fuori e una partita impressionante per geometrie e lucidità. In Serie A è già a quota 10 passaggi vincenti: per lui un record.

Perisic 6,5

Altra partita con assist e volate importanti. Tiene a bada Karsdorp e riparte.

Gosens (27’ st) 6

Porta il suo mattone nel finale. Siccome c’è più da difendere che da attaccare, non si vede molto.

Dzeko 6

Quale errore negli appoggi, ma anche la sponda nell’azione del vantaggio per azionare Calhanoglu. Stavolta niente gol alla Roma, ma una buona regia offensiva.

Correa (19’ st) 6

Sfiora il poker e conferma che la condizione fisica è ritrovata. Ora gli manca solo la rete, che non festeggia dal 30 ottobre.

L. Martinez 7,5

Quarto gol nelle ultime tre gare, derby compreso: la crisi è alle spalle ed è lui che sta trascinando l’Inter in questo aprile... on fire. E’ a quota 20 in stagione, a -1 dal suo record nel 2019-20.