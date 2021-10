Inter volata a Roma: campioni d’Italia in viaggio con Ita Airways

La nuova compagnia ha ospitato il gruppo squadra nerazzurro nel suo primo giorno di attività

L’Inter è partita in serata alla volta di Roma, dove domani affronterà la Lazio in campionato nell’anticipo dell’ottava giornata. La delegazione nerazzurra, come testimonia la foto postata sui social del club, ha raggiunto la capitale volando per la prima volta con la nuova compagnia Ita Airways, che ha preso il posto di Alitalia. Questo il post dei nerazzurri: