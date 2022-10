CdS – Inter, rotazioni col Sassuolo: previste almeno due novità

L'Inter in campo sabato prossimo contro il Sassuolo dovrebbe essere diversa da quella vista contro il Barcellona. E non solo per l'atteggiamento tattico, come sottolinea il Corriere dello Sport di oggi: "E' da prevedere qualche rotazione, se non altro per gestire gli sforzi di diversi elementi. La buona notizia è che i vari De Vrij, Dimarco e Darmian, tutti usciti nel finale doloranti, avevano soltanto crampi. Qualcuno riposerà, mentre dovrebbero rivedersi Gosens a sinistra e probabilmente Asllani in mezzo al campo. Attenzione, poi, alla porta. Inzaghi ha evitato di sciogliere le riserve, ma la sensazione è che Onana stia guadagnando posizioni per trovare spazio pure in campionato".