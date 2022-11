CdS – Inter, rotti due tabù in quattro giorni: resta un difetto su cui lavorare

Nello spazio di 4 giorni, l’Inter ha spezzato due tabù: la prima rimonta, con tanto di bis tra Bologna e Atalanta, e il primo scontro diretto vinto, mettendo sotto appunto la squadra bergamasca. Il difetto confermato, invece, è quello dei gol incassati in trasferta. Contro la squadra di Gasperini, infatti, Onana ne ha subìti altri 2. Il totale ora è di 18 in sole 8 partite: significa 2,25 ogni 90'. Un dato esorbitante. Anche perché è in netto contrasto con le sole 4 reti incassate in casa. Intervenendo a “Radio Anch’io Lo Sport”, Marotta lo ha nuovamente evidenziato. «Fa sensazione il percorso tra casa e fuori, con 18 gol subiti sui 22 totali. Questo elemento ci deve far riflettere e deve far trovare rimedi all'allenatore, è il nostro compito per le vacanze».