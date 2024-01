L'attaccante classe 2001, dopo una prima parte di stagione in Spagna con l'Eldense, giocherà ancora in Serie B

Nuovo cambio di maglia per Eddie Salcedo: l'attaccante classe 2001 sarà un nuovo giocatore del Lecco. Dopo una prima parte di stagione in Spagna con l'Eldense, Salcedo ha fatto ritorno all'Inter, per poi trasferirsi nuovamente in Serie B, dopo l'esperienza dello scorso anno con Bari e Genoa. Il giocatore è già arrivato in città, e domani dovrebbe arrivare l'ufficialità del suo trasferimento.