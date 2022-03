Inter-Salernitana, pagelle CdS: riecco il vero Barella, primo assist per Gosens

I giudizi del quotidiano dopo la vittoria per 5-0 dell'Inter sulla Salernitana a San Siro nel 28° turno di Serie A

Per il Corriere dello Sport, il 'Toro' è da 8,5 ("Incanala nel verso giusto l’energia nervosa. Tanto che non si abbatte per la traversa in avvio. Anzi, si scatena con una tripletta da vero “Toro”, la seconda in serie A, dove sale a quota 51 reti. E il bottino poteva anche essere più abbondante"), mentre l'ex Cagliari si merita un 7,5 ("Si rivede il Barella assist-man: addirittura ne confeziona due in un tempo e in parallelo la sua prestazione prende quota").