Inter-Sampdoria, il Prefetto di Milano studia il piano: domani la riunione

Il quotidiano Repubblica rivela che è prevista per domani la riunione organizzata dal Prefetto di Milano in vista di Inter-Sampdoria

Il Comune di Milano studia il piano in vista della sfida tra l'Inter e la Sampdoria, in programma sabato alle 18 a San Siro. Dopo l'annuncio della Curva Nord ("Si organizzerà per salutare la squadra all'esterno dello stadio Giuseppe Meazza"), il Prefetto lavora per individuare le misure ed evitare assembramenti.