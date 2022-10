Inter-Sampdoria, quote nerazzurre contro Stankovic: per i bookie Lukaku…

Centrata la qualificazione agli ottavi di Champions League, l’Inter cerca il quarto successo consecutivo in campionato in casa contro la Sampdoria guidata dell’ex Dejan Stankovic, reduce dalla prima vittoria stagionale a Cremona. Servirà un’impresa ai blucerchiati per il bis, dato a 11 su Stanleybet.it, contro l’1,24 dei nerazzurri.

Nel mezzo il segno «X» fissato a 6. Al contrario di quanto avviene in trasferta, è molto difficile segnare all’Inter nelle gare interne: per questo il No Goal, 1,68, è in vantaggio sul Goal fissato a 2,05. In casa interista occhi puntati su Romelu Lukaku, a segno in Champions nel giorno del rientro: la prima rete casalinga in campionato del belga si gioca a 1,75.