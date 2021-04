Inter-Cagliari, CdS: “Sanchez deleterio, non ha azzeccato neanche una scelta”

Conte ha dato spazio al cileno che però non è riuscito nella gara contro i rossoblù ad essere incisivo e i giudizi del CdS sono netti

Ha chiesto più spazio e lo ha avuto. Ha messo in difficoltà Conte allenandosi bene e mostrando un buon stato di forma. Ma nella gara dell'Inter con il Cagliari Alexis Sanchez non è riuscito a fare del suo meglio. Ha segnato anche un gol poi considerato fuorigioco, ma non è stato incisivo.

Il Corriere dello Sport della sua partita ha scritto: "Non solo arretrava costantemente, rinunciando ad entrare in area e lasciando solo Lukaku, ma in aggiunta non azzeccava nemmeno una scelta nelle sue giocate".