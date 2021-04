VIDEO / Inter-Sassuolo 2-1: gli highlights della gara del Meazza

L'Inter supera il Sassuolo per 2 a 1 nel recupero della 28a giornata di campionato. Lukaku e Lautaro firmano le reti, Milan a meno 12 dalla vetta

MILANO - Decima vittoria consecutiva e +11 sulla seconda in classifica, il Milan. Vola l'Inter che guadagna altri tre punti, questa volta contro il Sassuolo, nel recupero della 28a giornata di campionato. Nerazzurri che volano in campionato grazie alle reti di Lukaku e Lautaro, (gol e assist per il belga), che confermano - come se ce ne fosse bisogno - l'ottima intesa tra i due. Antonio Conte gongola, come tutti i tifosi dell'Inter, che possono guadare con un pizzico di tranquillità in più la classifica.

Contro il Sassuolo è gara vera al Meazza. Gli ospiti partono forte ostentando un lungo fraseggio che però non porta reti, le porta invece Lukaku. Subito il belga sale in cattedra raccogliendo l'invito di Young e di testa supera Consigli inchiodato sulla linea di porta. Nella ripresa ci pensa Lautaro a raccoglie l'invito del compagno di reparto e a trovare la rete numero 15. Il Sassuolo la riapre a pochi minuti dalla fine ma la rete di Traorè non sortisce gli effetti sperati. Due occasioni clamorose per Sanchez e un gol annullato a Lukaku in finale di tempo per fuorigioco. L'Inter vola e adesso arriverà al Meazza il Cagliari per il Lunch match di domenica.