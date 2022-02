Inter-Sassuolo, Inzaghi senza Brozovic: dall’Empoli al 5 su 5, i precedenti

I numeri dell'Inter senza il croato, assente a San Siro in occasione della sfida contro il Sassuolo per squalifica

Alessandro De Felice

Per la prima volta in stagione in campionato, l'Inter dovrà fare a meno di Marcelo Brozovic. Il croato non ci sarà contro il Sassuolo a causa della squalifica, con Nicolò Barella che prenderà il suo posto in regia.

"Sarà comunque strano per Simone non vedere il croato fare i suoi 11 km di media a partita - evidenzia La Gazzetta dello Sport -. Anzi, pure un filo pericoloso: l’unico precedente senza Brozo dal primo minuto, in Coppa Italia contro l’Empoli, non regala ottimismo vista l’agonia prolungata ai supplementari".

La 'Rosea' riavvolge il nastro e individua un altro dato sorprendente:

"La centralità di Marcelo non è certo in discussione, ma a volte i numeri regalano prospettive inattese: nelle ultime due stagioni di Serie A, quelle in cui Brozovic ha elevato il suo status nell’élite europea, l’Inter ha curiosamente vinto il 100% delle partite giocate senza di lui (5 su 5)".