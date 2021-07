L’Inter si gode il baby gioiello: “Era stato presentato come… il nuovo Suarez”

Fari puntati su un giovanissimo che sta convincendo in questa prima parte di preparazione verso la nuova stagione

L’Intersi gode Martin Satriano. Il 20enne, che ha realizzato il 2-2 nell’amichevole vinta ai rigori contro il Lugano, è tra i protagonisti della prima parte di ritiro estivo dei nerazzurri, in attesa del rientro di tutti i big. Simone Inzaghi sta scoprendo il talento classe 2001, che nella scorsa stagione ha segnato 13 reti in 31 partite con la Primavera dell’Inter. Sky Sport svela che al suo arrivo in Italia, Satriano “era stato presentato dalla stampa uruguaiana come il nuovo Luis Suarez”. Mettendo da parte - per ora - i paragoni, Satriano per ora è sicuramente una delle sorprese del pre-campionato nerazzurro.