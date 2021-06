TS – Inter, scaduta la clausola ‘anti Italia’ di Icardi: può tornare in Serie A. 3 club…

L'attaccante argentino Mauro Icardi può tornare in Italia: scaduta la clausola nell'accordo Inter-PSG, ci pensano tre club

Mauro Icardi e la Serie A potrebbero riabbracciarsi già in estate. La clausola da 15 milioni, inserita nell'accordo tra l'Inter e il Paris Saint-Germain per evitare una 'triangolazione' con la Juventus è scaduta. Un eventuale ritorno in Italia dell'ex capitano nerazzurro non porterà benefici al club di viale della Liberazione.