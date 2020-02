Inter, si potrebbe materializzare uno scenario da incubo: “E’ una situazione molto seria perché…”

L’infortunio al dito di Samir Handanovic potrebbe essere molto più serio del previsto. Lo sostiene il Corriere dello Sport, secondo cui il portiere dell’Inter potrebbe restare fuori anche un mese a causa della frattura al mignolo. Scrive il quotidiano:

“Senza Handanovic anche nel derby di domenica e in alcune delle partite successive. Come anticipato ieri, l’infortunio alla mano sinistra del portiere sloveno è serio visto che si è fratturato il quinto metacarpo ovvero il mignolo. Orientativamente si parla di uno stop tra le 3 e le 4 settimane. Calendario alla mano, se non si saranno sorprese, rientrerà nel match casalingo contro la Sampdoria del 23 febbraio o l’1 marzo a Torino contro la Juventus. La speranza è che possa anticipare (si gioca anche in Coppa Italia e in Europa League), ma lo staff medico lo capirà giorno dopo giorno“.

UOMO SQUADRA – “Handanovic si è fatto male venerdì in allenamento, durante la seduta che svolge prima con il fidato preparatore dei portieri Bonaiuti e poi con la squadra. Ha capito subito che il problema poteva essere serio perché provava dolore, ma solo gli esami strumentali effettuati hanno confermato che si trattava di una frattura. Da grande professionista e uomo squadra, il capitano non ha però alzato bandiera bianca e sabato pomeriggio è partito come se nulla fosse successo insieme al resto del gruppo per il Friuli. Anche per stare vicino all’amico Padelli che avrebbe dovuto giocare. E siccome Berni era squalificato, è anche andato in panchina“.

(Fonte: Corriere dello Sport)