SM – Inter, nessuno sconto al Barcellona per Lautaro per un semplice motivo

In Spagna continuano a spingere Lautaro Martinez verso il Barcellona. Il club blaugrana non avrà però nessuno sconto dall’Inter, come spiegano i colleghi di Sport Mediaset. I nerazzurri non hanno alcuna intenzione di allontanarsi troppo dai 111 milioni di euro della clausola, anche nel caso in cui dovessero essere inserite delle contropartite. Il motivo? Quei soldi andrebbero reinvestiti sul sostituto dell’argentino. Timo Werner del Lipsia continua ad essere uno dei nomi più quotati, nonostante l’interesse del Liverpool. I 70 milioni della clausola non sarebbero un problema.