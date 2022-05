Sky – Inter, Bastoni riprende a correre sul campo: le sensazioni sul rientro

È ancora presto per il rientro di Alessandro Bastoni in casa Inter. Ecco gli aggiornamenti sul suo recupero

“Per quanto riguarda invece Alessandro Bastoni, la situazione è un po' più complicata. Nel senso che il difensore non ha ancora del tutto smaltito il risentimento muscolare al polpaccio destro accusato prima del match contro il Bologna: Bastoni ha riniziato a correre, ma la sensazione è che non ci siano i margini necessari per averlo pronto in campo venerdì. È più probabile che rimanga a riposo per tornare a completa disposizione per la finale di Coppa Italia, in programma tra due mercoledì a Roma contro la Juventus”, si legge.