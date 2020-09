TS – Inter, la settimana di Vidal e Darmian: Conte li aspetta. Super Barella: Italia, sei bella

“È la settimana di Vidal e Darmian. Conte li aspetta”. E’ questo il commento della prima pagina di Tuttosport in edicola martedì 8 settembre 2020 in merito al mercato dell’Inter. La copertina è dedicata a Suarez in orbita Juve mentre in taglio alto si parla dell’Italia. “Super Barella. Italia, sei bella!. Spettacolo e splendida vittoria in Olanda (1-0), firmata dal centrocampista dell’Inter. Ansia per Zaniolo. Si teme un grave infortunio al ginocchio. Azzurri primi nel girone in Nations League grazie al successo della Polonia sulla Bosnia”.