Inter, testa allo Sheriff: squadra subito al lavoro, Inzaghi valuta 5 cambi

I nerazzurri, dopo il successo contro l'Udinese, si sono ritrovati ad Appiano Gentile per preparare la sfida di Champions League

Neanche il tempodi godersi il successo contro l'Udinese che l'Inter è già pronta per tornare al lavoro: come scrive La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri si ritrovano quest'oggi ad Appiano Gentile in vista della gara di Champions League contro lo Sheriff. Per l'occasione Simone Inzaghi pensa a qualche cambio di formazione: "Vietato distrarsi. E riposarsi. L’Inter tornerà già questa mattina in campo per cominciare a preparare la trasferta più importante di questa fase iniziale di stagione. Mercoledì a Tiraspol, Moldavia, c’è soltanto un risultato disponibile contro lo Sheriff: vincere è imperativo categorico se si vuole continuare a coltivare speranze di passaggio agli ottavi di Champions. E allora stamattina si torna in campo, per una sessione di scarico e magari qualche prova tattica".