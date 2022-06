Inter, caccia al sostituto di Perisic. “L’indicazione di Inzaghi può cambiare il mercato”

L'addio di Perisic impone all'Inter almeno un colpo sulle fasce in vista della prossima stagione: le ultime di mercato

L'addio di Perisic impone all'Inter almeno un colpo sulle fasce in vista della prossima stagione, tenuto conto del fatto che la batteria esterni, al momento, vede ai nastri di partenza solamente Dumfries, Darmian e Gosens, con Dimarco che viene ormai considerato da Inzaghi come alternativa a Bastoni nella difesa a 3.

"Si è parlato di Kostic, Bernardeschi e Udogie, che però richiedono, soprattutto il primo e il terzo, un investimento importante in termini di cartellino. Più abbordabili nomi di prospettiva come Cambiaso del Genoa e Parisi dell'Empoli, che accetterebbero di buon grado di partire inizialmente dietro Gosens. Ma questi non sono gli unici nomi: c'è anche Raoul Bellanova, laterale di destra del Cagliari tra i profili ritenuti meritevoli di attenzione, dopo una stagione disastrosa dei sardi in cui l'esterno scuola Milan è stato tra i pochi a "salvarsi"", spiega Calciomercato.com.

Come detto, il profilo di Bellanova piace e non poco, anche se il Cagliari, seppur retrocesso, chiede 15 mln di euro, con l'Inter che lo valuta al momento 7.. "Tre esterni destri in rosa? Possibile, se uno di essi può tranquillamente spostarsi a sinistra. E' il caso di Matteo Darmian, ormai una garanzia assoluta per Inzaghi, che in caso di arrivo di Bellanova si sposterebbe sulla mancina come alternativa a Gosens", conclude poi il portale di mercato.