Inter-Spezia, ballottaggio sulla fascia sinistra. In difesa torna dal 1′ Bastoni

Per la prima casalinga di questa stagione sono ai box D'Ambrosio e Mkhitaryan. In difesa dovremmo rivedere Bastoni dall’inizio. Sulla coppia Lu-La nessun dubbio. Piccolo punto di domanda invece sulla corsia sinistra dove c’è ballottaggio tra Gosens e Dimarco.

Qualche acciaccato potrebbe tornare a disposizione per la panchina. Difesa e attacco non dovrebbero subire modifiche rispetto a settimana scorsa. In mediana invece possibile cambio nell’XI titolare con Ekdal in leggero vantaggio su Bourabia