Inter, spiraglio per i tre magazzinieri vicini al licenziamento. Dopo ieri…

L'aggiornamento sulla vicenda di cui tanto si sta parlando negli ultimi giorni

Potrebbero arrivare buone nuove, anche un po' a sorpresa, per i tre magazzinieri vicini al licenziamento in casa Inter. Ieri a San Siro altre proteste che potrebbero aver spinto il club a riconsiderare la propria posizione. Si legge sul Corriere dello Sport: "Si apre uno spiraglio per i magazzinieri che oggi dovrebbero essere licenziati dall’Inter. Dopo la nuova protesta di ieri a San Siro, con la Curva Nord e la Cgil al fianco dei tre, è probabile che il club torni sui suoi passi e trovi loro una collocazione. Il magazzino centrale, dove lavoravano da qualche anno, è stato affidato a una ditta esterna. «Spero che il gruppo Suning ci dia una mano. Anche noi siamo l’Inter» ha detto Baccarini a nome dei tre".