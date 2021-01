CdS – Roma-Inter, altro spirito dei nerazzurri ad inizio ripresa. Conte nell’intervallo…

Non è passata inosservata la reazione dell’Inter ad inizio ripresa ieri all’Olimpico. La sottolinea anche il Corriere dello Sport che spiega: “ Conte, come era previdibile, ha tuonato nell’intervallo e l’Inter è rientrata in campo con un altro spirito. Quando i nerazzurri hanno alzato il ritmo il palleggio della Roma ha perso efficacia, la squadra ha sbandato e ha preso due gol in sette minuti. Fonseca ha ritardato i cambi per restituire energie ai suoi. Quando li ha fatti, solo intorno alla mezz’ora, i giallorossi hanno trovato la forza per arrivare al pareggio”.