Protagonista e leader della Primavera, il difensore classe 2005 è tra i talenti più brillanti del vivaio meneghino. Un profilo destinato ad entrare stabilmente nel giro della Prima Squadra, dopo gli allenamenti gli ordini di Simone Inzaghi ad Appiano Gentile e le convocazioni già arrivate con i ‘grandi’.

Per il 18enne (spegnerà 19 candeline il prossimo 12 aprile) l’ascesa è stata rapida. Il crocevia ad inizio 2023, circa un anno fa: Chivu inizia a schierarlo con continuità tra i titolari della Primavera e le prestazioni attirano l’attenzione di Simone Inzaghi, che inizia a farlo entrare nel giro della prima squadra.

Sulle orme di Alessandro Bastoni. Stabile cresce all’ombra del numero 95 nerazzurro, il suo punto di riferimento insieme all’idolo Van Dijk, e studia da Stefan De Vrij, una delle sue chiocce in prima squadra insieme a Henrikh Mkhitaryan.

La scorsa estate, il classe 2005 viene convocato per la tournée asiatica del club nerazzurro, l’Inter Japan Tour. Una chiamata non casuale: Inzaghi lo ha convocato nuovamente in occasione della Supercoppa Italiana a gennaio, giocata a Riyadh, in Arabia Saudita, e vinta dai nerazzurri grazie ai successi contro Lazio in semifinale e Napoli in finale.

Il primo successo con i ‘grandi’ e una convocazione che non gli hanno consentito di rispondere alla prima chiamata della Nazionale Under 19. Un appuntamento solo rinviato e che ora sta per diventare realtà in occasione della sfida contro l'Austria.

Da gennaio scorso è tornato in pianta stabile proprio con la Primavera nerazzurra per giocare con maggiore continuità. Ma nel mirino c’è la nuova chiamata di Inzaghi e il sogno da trasformare in realtà, l’esordio in Prima Squadra. L’apice di un sogno costruito sin da bambino, coltivato insieme a quello di indossare la maglia della Nazionale e vincere un trofeo con la maglia azzurra.

E fuori dal campo? Appassionato di rap e hip hop, Giacomo Stabile è un grande fan di Eminem e Marracash e racconta che se non avesse fatto il calciatore, avrebbe fatto il fotografo e il giornalista di cronaca.

L’Inter di Simone Inzaghi si gode una retroguardia bunker, tra le migliori in Europa, ma programma il futuro con un vivaio che si conferma tra i migliori in Italia.

Tra i suoi gioielli c’è anche Giacomo Stabile, che continua il suo percorso in nerazzurro, iniziato alla tenera età di 9 anni. Un cammino lungo che lo ha portato fino alla Prima Squadra, al momento solo assaporata, in attesa del grande giorno, quello dell’esordio.

Nel frattempo è arrivato il rinnovo del contratto, annunciato a settembre scorso. Un’ulteriore conferma della stima e della progettualità del club nerazzurro, che ha voluto blindarlo con un accordo pluriennale. Uno dei tanti e importanti tasselli che confermano la volontà dell’Inter di puntare su Giacomo Stabile e tenerselo stretto.

