Inter, per Stryger Larsen bastano 5-10 mln. Molina, valutazione molto più alta

Sono sempre tanti i nomi sulla lista dell'Inter per il post-Hakimi. Il club nerazzurro sta infatti vagliando più piste e, come ricorda Tuttosport, si stanno valutando anche nomi di più basso profilo: "Siamo ancora a metà luglio e dunque c’è tempo per lavorare, ma intanto, come detto, l’Inter valuta opzioni alternative. Sempre a Londra c’è Zappacosta con il Chelsea che vorrebbe cedere dopo il prestito al Genoa. Il giocatore piace, ma non è una prima scelta (simile a Darmian). In Italia invece ci sono diverse alternative. Non costa molto una new-entry, il danese Stryger Larsen dell’Udinese, reduce da un ottimo Europeo: i friulani potrebbe “accontentarsi” di una cifra fra i 5 e i 10 milioni. Più alta (20 milioni) invece la valutazione di Molina, altro esterno messosi in luce con l’Udinese prima e l’Argentina poi.