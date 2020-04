Si chiama Luis Suarez ma non gioca nel Barcellona. Ha un sogno: “Giocare nell’Inter”

Si chiama Luis Suarez, ha 22 anni, ma non è uruguaiano. E’ nato in Colombia. Non gioca nel Barcellona, ma in prestito al Saragozza. Pare sia stato associato a diversi club tra cui Atletico Madrid, Valencia e Lazio. Ma lui, in diretta su Instagram, ha ammesso di avere un altro sogno: «Mi è sempre piaciuta l’Inter, per i giocatori che sono stati lì. Ronaldo il Fenomeno è il mio idolo, chissà che magari un giorno non possa vestire la sua stessa maglia, sarei orgoglioso».

Al momento il suo cartellino è di proprietà del Watford: «Il club inglese vuole che io torni e so che ci sono diverse squadre che hanno chiesto di me. Per ora penso a chiudere la mia stagione al Saragozza e a raggiungere la promozione poi si vedrà».

(Fonte: repubblica.it)