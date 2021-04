Inter-Cagliari e tanto altro: oggi David Suazo in diretta sul canale Instagram di FCIN1908

L'ex attaccante nerazzurro risponderà alle vostre curiosità nel corso di una chiacchierata con la nostra redazione

Prosegue la marcia dell'Inter di Antonio Conte, che domenica affronterà il Cagliari per apporre un altro mattone nella torre che potrebbe portare allo scudetto. Della gara del Meazza, ma anche di tanto altro, parleremo sul nostro canale Instagram con David Suazo, grande doppio ex. Ci sarà spazio anche per le vostre domande e curiosità, per cui vi aspettiamo questo pomeriggio alle 15.30. Non mancate!