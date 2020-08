Inter, il programma: in giornata nuovo giro di tamponi, poi la partenza per la Germania

Prosegue la marcia di avvicinamento dell’Inter in vista della sfida contro il Bayer Leverkusen, quarto di finale di Europa League. Il Corriere dello Sport presenta il programma del club nerazzurro: “Nuovo giro di tamponi oggi, alla ripresa degli allenamenti (dopo che Conte ha concesso un giorno di riposo all’Inter) poi la partenza per la Germania. La squadra, secondo le disposizioni Uefa, anche a Düsseldorf è attesa da altri controlli medici prima di affrontare il Bayer Leverkusen nei quarti di Europa League. In caso di passaggio del turno, l’Inter si fermerà nella città tedesca, sede della seconda semifinale (il 17 agosto)“.