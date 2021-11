Sky – Inter, de Vrij salta il Napoli e non solo: i tempi previsti per il recupero

Gli aggiornamenti sulle condizioni di de Vrij, ai box e costretto al forfait per la sfida contro il Napoli: quando può rientrare

L'Inter dovrà fare a meno di Stefan de Vrij contro il Napoli. Un'assenza pesante per Simone Inzaghi, che non potrà fare affidamento sul proprio centrale di difesa causa infortunio. Proprio dei tempi di recupero del centrale parla oggi Sky Sport: "Il difensore è tornato dall'Olanda con un fastidio muscolare, lamentato nel corso della gara contro il Montenegro. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto hanno escluso lesioni, ma il risentimento riportato lo costringerà comunque a saltare la sfida contro il Napoli e quella successiva, in Champions League, contro lo Shakhtar Donetsk. Resta in dubbio per quella di campionato contro il Venezia in programma il 27 novembre, essendo necessario uno stop di 10-15 giorni", si legge.