Inter, top e flop GdS: Bastoni il migliore, in tre da 7. C’è un’insufficienza

Le pagelle della Gazzetta dello Sport dopo la vittoria dell'Inter per 1-0 contro il Torino: c'è un solo insufficiente

È Alessandro Bastoni il migliore in campo dell’Inter nella sfida vinta per 1-0 a San Siro contro il Torino, l’ultima del 2021. La Gazzetta dello Sport premia il difensore italiano: “Ovunque, comunque: uomo squadra. Fa l’ala sinistra nel primo tempo perché Inzaghi chiede il pallone alto e non la costruzione, per aggirare il pressing del Torino. Poi si riabbassa. Insuperabile: ovunque, comunque”, si legge.