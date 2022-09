CdS – Inter, la vittoria riporta serenità. Ma il risultato è l’unica cosa da salvare

"All’ultimo respiro, come a Lecce, ma al termine di una prestazione ben peggiore di quella in terra pugliese. Allora, era la prima giornata, era stato Dumfries a trovare la “panciata” decisiva. Stavolta, è stata una zampata di Brozovic, perfettamente imbeccato dal suo amico Barella, a regalare all’Inter tre punti fondamentali per la sua stagione. Già, perché se fosse finita 0-0, la banda di Inzaghi sarebbe ulteriormente sprofondata nel suo tunnel. Così, invece, potrà recuperare almeno un pizzico di serenità. Tra l’altro, alla luce delle occasioni costruite dal Torino e delle parate di Handanovic, ci sarebbe stato ben poco da recriminare per il pareggio. Insomma, la verità è che il risultato è l’unica cosa davvero da salvare, in una serata in cui l’Inter è apparsa addirittura involuta rispetto alle ultime uscite. A Lecce i nerazzurri avevano lanciato i primi segnali preoccupanti, ora i problemi e le difficoltà della squadra sono sempre più chiare ed evidenti", analizza il Corriere dello Sport.