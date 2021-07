Inter, nuovo arrivo in società: torna Andrissi, ecco quale sarà il suo ruolo

Gianluca Andrissi, ex direttore sportivo di Como e Spezia, ha già lavorato con il club nerazzurro per 18 anni

Nuovo arrivo nell'organigramma tecnico dell'Inter: i nerazzurri riaccolgono Gianluca Andrissi, già collaboratore del club per 18 anni. Tuttosport spiega quello che sarà il suo ruolo: "Un super osservatore alle caviglie. Per certificare che il contro-riscatto da 16 milioni stanziato per il suo ritorno in Italia siano stato un affare. Zinho Vanheusden disputerà questa stagione in prestito secco al Genoa. Ma sia l'Inter che il difensore belga si auspicano che quest'anno sia solo da apprendistato. A seguirne l'evoluzione ci sarà Gianluca Andrissi, ex ds di Como e Spezia, che aveva già lavorato all'Inter per 18 anni, di cui uno da osservatore. Il 58enne milanese ricoprirà il ruolo di responsabile delle valutazioni delle prestazioni dei giocatori nerazzurri in prestito agli altri club. Normale che il profilo di Vanheusden, per aspettative e cifre spese, balzi all'occhio. Ma lo stesso discorso può essere esteso anche a Sebastiano Esposito, già in gol alla prima col Basilea: col ragazzo che vuole sfruttare al meglio l'occasione svizzera per meritarsi nuovamente l'Inter. Qualora poi Satriano, sinora l'uomo dell'estate nerazzurra, dovesse essere girato altrove per giocare con continuità, sarebbe Andrissi a visionarne la maturazione. Idem per i vari Mulattieri, Di Gregorio e Pirola".