TS – Inter, Conte ritrova il ‘piccolo Iniesta’: dalle Juve al Napoli, il ritorno di Sensi

Esattamente tre mesi dopo, l’Inter e Antonio Conte riabbracciano Stefano Sensi. Il centrocampista di Urbania è pronto a fare il suo ritorno dopo il lungo periodo che lo ha tenuto fuori dal terreno di gioco, a partire dalla sfida del 6 ottobre scorso con l’infortunio che lo ha costretto a uscire al 34′ del primo tempo nel “Derby d’Italia” contro la Juventus. Secondo quanto scrive Tuttosport, Sensi può tornare proprio questa sera, dopo gli spezzoni contro il Borussia Dortmund il 5 novembre e il Genoa nell’ultima gara del 2019 e aver scongiurato l’intervento in seguito al consulto specialistico di inizio dicembre.

Di fronte l’ex Sassuolo questa sera avrà Fabian Ruiz in una sfida tutta da gustare: “Il regista spagnolo che ha un anno in meno di Sensi. Una sfida stimolante per il numero 12 nerazzurro, considerato uno dei centrocampisti più “spagnoli” del nostro calcio per le sue caratteristiche di gioco. Proprio per questa predisposizione, dopo poche apparizioni, è scattato inevitabile il soprannome di “Iniesta Nerazzurro”.