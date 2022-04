CorSera – Solida, ispirata e letale. Avviso ai naviganti: l’Inter è tornata

Prestazione importante dell'Inter che con un primo tempo in vecchio stile regola la pratica Verona e mette pressione alle rivali

"Così l’Inter agguanta il Napoli al secondo posto e sale a meno uno dal Milan capolista. Un bell’avviso ai naviganti. L’Inter, che per la prima volta nel 2022 vince due partite di fila, è in palla: la difesa per la quarta volta consecutiva resta imbattuta, il centrocampo ha ritrovato l’energia di Barella e Calhanoglu. Dzeko, in attesa di Lautaro squalificato, si è sbloccato. Unico neo l’infortunio di De Vrij, appena rientrato e uscito nell’intervallo per un affaticamento muscolare da valutare", chiude il quotidiano.