Sky – Inter, traffico in attacco. Chi resta, chi arriva, chi può partire: il punto

Con Lukaku sempre più vicino e in attesa di sbloccare l'arrivo di Dybala, in casa Inter ci si interroga su come sarà l'attacco nerazzurro nella prossima stagione. Sky Sport fa il punto della situazione: "Traffico da bollino rosso nell'attacco dell'Inter. Lukaku sta per tornare, e così un reparto già composto da Lautaro, Dzeko, Correa e Sanchez, si arricchisce di un nuovo, potenziale titolare. Senza contare Pinamonti ed Esposito, che sono di passaggio, e Dybala, che spera si liberi una sedia. Lautaro è saldo più che mai, ed è convinto di non muoversi. Diverse le situazioni di Dzeko, Correa e Sanchez: il cileno viene considerato al capolinea, gli altri due si trovano bene ad Appiano Gentile, sono apprezzati e non hanno alcuna intenzione di muoversi, mentre l'Inter, di fronte a proposte, sarebbe disposta a parlarne. Questo ingorgo complica la trattativa Dybala".