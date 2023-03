Inter, Tramezzani: “Inzaghi? Capisco lo sfogo, forse si aspettava che…”

Le parole del tecnico: "Non arrivava in buon momento mentale e fisico, la partita era difficile. Per 70' ha fatto la partita che doveva fare"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo Tramezzani, allenatore, ha parlato così della qualificazione ai quarti di finale di Champions League conquistata dall'Inter: "Non arrivava in buon momento mentale e fisico, la partita era difficile. Per 70' ha fatto la partita accorta, che doveva fare, poteva non sprecare qualche occasione e sfruttarle meglio. Era importante il passaggio del turno ed è servito un po' a tutti, in particolare a Inzaghi. Capisco lo sfogo, credo che forse lui si aspettava che dalla società in alcuni momenti qualcuno che lo difendesse. Di solito reagisce in altri modi".

Lautaro ha deluso? E Darmian è da Nazionale?

"Darmian il migliore in campo ieri, bene in fase di marcatura e in uscita, è stato il più importante per Inzaghi a Oporto. In Nazionale ci sta bene. Su Lautaro dico che nelle ultime 3-4 partite è stato meno pericoloso in area, magari non è al 100% ma è uno che non metterei mai in discussione".

Calhanoglu davanti alla difesa sta rendendo molto. Ha sorpassato Brozovic?

"Nelle gerarchie di Inzaghi è lui il titolare, è più libero, gioca in zone differenti e dà più opzioni. E' una bella scoperta, forse i meriti vanno a Inzaghi. Oggi in quella posizione lo preferisco a Brozovic, giocatore comunque importante".

Con la Juve chi in campo?

"Metterei entrambi con Calhanoglu mezzala e farei rifiatare Barella".

Chi arriva meglio al derby d'Italia tra Juventus e Inter?

"L'Inter ci arriva bene, la Juventus vedremo cosa accadrà col Friburgo. E' una partita importante per entrambe, decisiva per la classifica più per l'Inter".