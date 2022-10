Inter, quattro trasferte da brivido. Acerbi favorito su Bastoni. Darmian e Correa dal 1′?

"In qualsiasi corsa a tappe è il destino di chi parte male: poi non può più sbagliare praticamente nulla. Così dopo due trasferte vincenti a Reggio Emilia e a Barcellona, l’Inter si rimette in viaggio per la prima cima di un quartetto di trasferte d’alta quota fino alla sosta: oggi Firenze, poi Monaco di Baviera, Torino allo Stadium e quindi Bergamo. Solo in Champions (e non è poco) l’Inter può pensare di arrivare tranquilla all’appuntamento, mentre in campionato le sconfitte con Lazio, Milan e Udinese, oltre quella con la Roma in casa, non consentono altri passi falsi", si legge sul Corriere della Sera.