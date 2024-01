Asllani a Inter TV: “Ho giocatori incredibili al mio fianco. Tre punti che pesano perché…”

Asllani ha commentato la vittoria dell'Inter contro la Fiorentina: "Mi sento cresciuto per i compagni incredibili al mio fianco, sto imparando molto da loro. Sapevamo che era difficile qui a Firenze. Siamo stati bravi, abbiamo sofferto da grande squadra. Tre punti pesanti? Pesano perché era una partita veramente difficile. Come arriviamo alla Juve? Arriviamo con testa, dobbiamo cercare come in tutte le partite di portare a casa i tre punti".