Correa a Inter TV: “Sto bene, sto tornando. Supercoppa alle spalle, cercheremo…”

Joaquin Correa ha parlato ai microfoni di Inter TV prima della sfida con l'Empoli: "Come affronteremo la sfida di stasera? Con la stessa concentrazione che abbiamo messo in Supercoppa, abbiamo preparato la partita molto bene. Ci siamo già messi quella vittoria alle spalle, cerchiamo di vincere anche oggi per continuare su questa strada positiva".