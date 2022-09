Milito a Inter TV: “Ogni partita in Champions è come una finale. Lautaro? Mi auguro…”

Cosa servirà stasera per affrontare nel migliore dei modi il Bayern Monaco? Diego Milito, uno che il Bayern lo ha battuto nella notte più bella, non ha dubbi: "La concentrazione e soprattutto non lasciare niente al caso. Sarà fondamentale approcciare la partita al massimo. Ogni partita di questo livello è come una finale. Bisogna giocare con la consapevolezza di questo. Lautaro? Continua a crescere, ha iniziato da protagonista. É in grado di dare soddisfazioni all'Inter, mi auguro faccia un'altra stagione da protagonista".