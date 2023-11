Sommer a Inter TV: “Ci aspettavamo esattamente una Juve in difesa. Importante per noi…”

L'Inter conquista un punto contro la Juventus e mantiene la vetta della classifica. Yann Sommer ha commentato ai microfoni di Inter Tv la prestazione contro i bianconeri focalizzandosi proprio sul risultato: "Un punto molto importante, è stata una buona partita in cui si sono sfidate due squadre di alta classifica. È stato importante mantenere il primato in classifica".

"Juve chiusa? Sapevamo che sarebbe stata una partita del genere, con una Juve chiusa. Non dovevamo concedere il primo gol ma siamo stati bravi a reagire. Il secondo tempo è stato più di possesso palla e con meno occasioni da gol. Sapevamo che la Juve si sarebbe chiusa in difesa provando a trovare la via del gol. Ci aspettavamo esattamente una Juve in difesa", ha concluso il portiere a Inter TV.